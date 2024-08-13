Fahriye Evcen'in plaj tarzı beğeni topladı

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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Ocak ayında ise ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla aileleri genişleyen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Yaz ayları boyunca yayınladığı tatil pozlarıyla dikkat çeken Evcen, bu kez beyaz mayosuyla kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.