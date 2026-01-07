Fahriye Evcen'in yeni tatil rotası Paris oldu! Yeni pozlarını paylaştı
Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2026 yılına romantik bir Paris kaçamağı ile başladı. Aşk şehri Paris'te geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, takipçilerinden tam not aldı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti şimdilerde Paris tatilinde. 2013 yılında Çalıkuşu dizisinde başlayan arkadaşlıklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan ünlü ikili, çocukları Karan ve Kerem ile kurdukları mutlu yuvayı bu kez aşkın şehri Paris'te tazeledi.
Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda çiftin romantik anları ve Paris sokaklarındaki şıklıkları dikkat çekti.
Hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan kareler, ikilinin yoğun iş temposuna rağmen birbirlerine ayırdıkları vaktin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.
Şimdilerde tiyatroda yer alan Burak Özçivit'in, eşiyle yaptığı bu kaçamak takipçilerinden tam not aldı.