Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını sıraladı

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını cevaplandırdı. Sağlık sorunlarını dile getiren Abdullah, birbiri ardına birçok rahatsızlığını sıraladı.

"BU HAFTA DOKTORA GİTMEM GEREKİYOR"

33 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin “Kronik bir hastalığın var mı?” sorusuna "Boyun fıtığım var. Troidim çalışmıyor, Haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor” cevabını verdi.