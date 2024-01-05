Farah Zeynep Abdullah yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Emirgan'daydı. Ünlü oyuncu, bir partiden çıkarken görüntülendi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Farah Zeynep Abdullah, BKM Mutfak’ta 'Yavuz Diye Bir Çocuk' adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal'la birlikte ilk kez görüntülendi.

Ünlü oyuncu rahat bir şekilde yürürken sevgilisi Yavuz Günal'ın yüzünü saklaması gözlerden kaçmadı. Ünlü çift basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.