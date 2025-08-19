Farah Zeynep Abdullah'tan sürpriz Athena Gökhan paylaşımı
Farah Zeynep Abdullah, Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ile bir video yayınladı. Abdullah'ın haklarında çıkan aşk iddialarına espriyle karşılık verdi.
Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile evliliğini sonlandıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un adı ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmaya başlanmıştı.
Ancak Özoğuz, iddiaları yalanlayıp "Tamamen asılsız" açıklamasında bulunmuştu.
KONSERİNİ İZLEMEYE GİTMİŞTİ
Sonrasında aşk iddialarıyla yeniden gündeme gelen ikiliden Farah Zeynep Abdullah, Athena'nın İstanbul'daki konseri seyretmeye gitmişti.
GÖKHAN'I PAYLAŞTI
İkiliden Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımladı. Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın haklarında çıkan aşk iddialarına espriyle yanıt verdi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör