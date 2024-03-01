Fatih Ürek filtreyi abartınca sosyal medyada gündem oldu
Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem olan Fatih Ürek şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Şarkıcı paylaşımında filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü.
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'Hadi Hadi', 'Sus', 'Tak Tak', 'Hayde', 'Sallaya Sallaya' gibi seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan Fatih Ürek yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündem oluyor.
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Şarkıcı son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. 519 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından arkadaşıyla çekilmiş bir pozunu" benim tatlı arkadaşım elifimizin doğum dünü gecesi" notuyla yayınladı.
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Ürek, filtreyi abartınca ortaya çıkan görüntü takipçilerini şaşırttı. Şarkıcının takipçileri "Ne yaptın kendine Fatih?", "Fatih ya bu filtre ne?", "Bu kadar fitreye ne gerek var " gibi yorumlar yapıldı.