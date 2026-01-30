Fatih Ürek kaç yaşındaydı? Fatih Ürek neden öldü?

Türk eğlence dünyasının en renkli simalarından, enerjisiyle milyonları neşelendiren Fatih Ürek’ten gelen bu haber, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. 15 Ekim 2025'ten bu yana süregelen umutlu bekleyiş, maalesef 30 Ocak 2026 itibarıyla yerini hüzne bıraktı.

Fatih Ürek neden öldü? Kaç yaşındaydı?

Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre; 15 Ekim 2025 Çarşamba günü evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve o günden beri yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 3,5 ay süren bu zorlu süreçte dualarla desteklenen sanatçı, maalesef 59 yaşında aramızdan ayrıldı.

Erzurum’dan Sahne Işıklarına

3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğan Ürek, sadece bir şarkıcı değil; aynı zamanda başarılı bir tiyatrocu, sunucu ve şovmen olarak Türk televizyon tarihine damga vurdu.

Müzik Kariyeri ve Unutulmaz Hitleri

1990’lı yıllarda başladığı müzik yolculuğunda kendine has tarzıyla "fantezi-pop" türünde ekol yarattı. Özellikle şu şarkılarıyla düğünlerin, eğlencelerin ve sahnelerin vazgeçilmezi oldu:

"Sus"

"Hadi Hadi"

"Hayde" (Karadeniz ezgilerini popla harmanladığı ikonik eseri)

"Afra Tafra"

Diskografisinden Öne Çıkanlar:

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Alırım Aklını (2010)

Hayde (2011)

Televizyonun Gülen Yüzüydü

Sahnelerdeki başarısını televizyona da taşıyan Ürek, özellikle "Gelinim Mutfakta" gibi programlardaki samimi sunumu ve kendine has "yılan dansı" figürleriyle her yaştan izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Enerjik tavırları ve "canlarım" hitabıyla televizyonun en sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı.