Fatih Ürek, Zeki Müren’le anısını anlattı: "Beni sevmedi"

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, CNBC-e’de yayınlanan Saba Tümer’le programına konuk oldu. Sahne dünyasının enerjik ve sevilen ismi Fatih Ürek, katıldığı programda, dinleyenleri Maksim Gazinosu'ndan Zeki Müren anılarına uzanan renkli bir yolculuğa çıkardı. Sanat dünyasının altın yıllarından günümüze uzanan bu özel sohbetlerde Ürek, kariyerinin dönüm noktalarını ve bu süreçte yaşadıklarını açık yüreklilikle paylaştı.

Fatih Ürek, Zeki Müren’le bir anısını da anlattı:

"Zeki Müren beni sevmedi, şöyle bir şey sevmedi derken ben Bodrum’da şarkıcılığa başladığımda bir yer vardı. Beni eniştem götürmüştü orada şarkı söylerim diye. Orası da Zeki Müren’in gittiği yermiş. Ben heyecandan ölüyorum. 17 -18 yaşındayım. Tam sahnedeyken onun şarkısını söylüyorum içeri girdi, gitti bara oturdu. "Zeki Müren’e git merhaba de" dediler. Gittim "Efendim ben geldim. Merhaba demek istedim size dedim" ama karşısında titriyorum. "Merhaba" diyip döndü arkasını dedi. Kaldım öyle. "Bursa’dan geliyorum benim gençliğimi size benzetiyorlar" dedim. Döndü "Öyle mi, ne kadar güzel çocuksun Elizabeth Taylor’a benziyorsun" dedi."

Fatih Ürek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ama benim sevgim, saygım hiçbir zaman onu eksilmedi. O çok büyük bir değerdi. Cenazesine de gittim. Mezarını da ziyaret ettim. Eğer gider şey olursa, vaktim olursa giderim de duamı da ederim. Yani öyle bir şeyim var. Hani böyle bir demek ki son zamanlar çok artık yani kilo almıştı. Çok üzülmüştüm tabii. Belki havasında değildi."