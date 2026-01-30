Fatih Ürek'in cenaze töreni belli oldu

Kendine has tarzı, neşesi ve "Hayde" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’ten bu yana hastanede verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. 59 yaşındaki sanatçının vefatı, hem hayranlarını hem de sanat camiasını derin bir yasa boğdu.

Ekim ayında evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası sağlık ekiplerinin yirmi dakika süren yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen Ürek, o günden beri yoğun bakımda gözetim altında tutuluyordu. Menajeri Mert Siliv tarafından yapılan açıklamada, sanatçının uzun süreli ağır sağlık mücadelesinin ardından doktorların tüm çabalarına rağmen aramızdan ayrıldığı belirtildi.

Sanatçının son yolculuğuna dair program da netleşti. Fatih Ürek, 1 Şubat 2026 Pazar günü öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.