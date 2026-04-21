Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası ortaya çıkmıştı! Mirasta yeni gelişme yaşandı

Türk sanat dünyasının renkli simalarından Fatih Ürek'in vefatının ardından, yaklaşık 300 milyon TL’yi bulduğu tahmin edilen dev mirasının paylaşım süreci tamamlandı. Bugün 21 Nisan 2026 Salı itibarıyla, sanatçının yasal mirasçıları ve vasiyetine dair detaylar netleşmiş durumda.

Gazeteci Seyhan Erdağ’ın açıklamalarına göre, sanatçının mal varlığı yasal süreçlerin ardından iki kız kardeşi arasında paylaştırıldı:

Varisler: Kız kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat.

Dağılım: Hukuki prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte; Bodrum’daki malikâne, Ataşehir’deki daireler, nakit varlıklar ve değerli mücevherler iki kardeş arasında bölüşüldü.

Miras Kapsamındaki Varlıklar

Ünlü sanatçının yıllardır sahne çalışmalarından elde ettiği birikimlerden oluşan mal varlığı listesi oldukça kabarık:

Bodrum Malikânesi: Yaklaşık 170 milyon TL değerindeki lüks konut.

Gayrimenkuller: İstanbul Ataşehir’de bulunan 5 adet daire.

Lüks Araç: Yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil.

Değerli Eşyalar: Bankadaki nakit varlıkların yanı sıra sanatçının sahnelerde kullandığı pırlanta ve mücevherler.

Yarım Kalan Bir Hayal: Okul Vasiyeti

Fatih Ürek hayattayken verdiği röportajlarda en büyük arzusunun "kendi adına bir okul yaptırmak" olduğunu sıkça dile getirmişti.

Eğitim Vurgusu: Sanatçı, bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini ve vasiyetini bu doğrultuda güncellediğini belirtmişti.

Son Durum: Şu an için mirasın kardeşlere devredildiği bilinse de, sanatçının bu "okul yaptırma" vasiyetinin mirasçıları tarafından yerine getirilip getirilmeyeceği hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Bürokratik Süreç Devam Ediyor

Miras paylaşımı kağıt üzerinde netleşmiş olsa da, taşınmazların satışı veya nakde çevrilmesi konusunda henüz somut bir adım atılmadı:

Bodrum ve Ataşehir'deki evler ile lüks otomobilin satışına ilişkin resmi işlemler sürüyor.

Ailenin, vefatın üzerinden geçen yaklaşık 3 aylık sürede daha çok manevi sürece odaklandığı ve bürokratik adımları aceleye getirmediği gözlemleniyor.