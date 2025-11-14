Fatih Ürek'in paylaşılamayan villasının görüntüleri ortaya çıktı
Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Türk müziğinin sevilen ismi Fatih Ürek'in son sağlık durumu, sevenleri tarafından büyük bir endişeyle takip ediliyor. Şarkıcının aile üyelerinin arasında miras kavgası çıktığı iddia edilirken, çok konuşulan villanın görüntüleri de yeniden ortaya çıktı.
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kalbi duran ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle mucizevi bir şekilde yeniden hayata döndürülen ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in hastanede tedavisi kritik bir aşamada devam ediyor.
Sanatçının son durumu merak edilirken aile içinde de miras kavgası çıktığı ileri sürülmüştü. Ürek'in aile içinde kriz çıkardığı konuşulan villasının görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası yaşandı. İddiaya göre Ürek'in 17 yıl küs kalıp 3 yıl önce barıştığı ablası Selvi ile diğer ablası arasında miras kavgası çıktı. Tüm bu haberler Ürek'ten iyi haberler bekleyen sevenlerini üzdü.
Menajerinden Kanal D'de ekranlarında Neler Oluyor Hayatta? programına özel açıklama geldi. Ürek’in menajeri Mert Siliv şöyle konuştu: Fatih Ürek yaşıyor, gözlerini açacak ve eski sağlığına kavuşacak. Ne borcu olduğu ne ailesinin miras kavgası yaptığı doğru değil. İyileştiğinde bunları duyup çok üzülecek. Hepimiz ondan gelecek iyi haberlere odaklandık. Umutla bekliyoruz.' açıklamasını yaptı.