Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında son gelişme

İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede devam ediyor.

FATİH ÜREK'İN SON DURUMU

Bir ayı aşkın süredir tedavi gören Ürek'le ilgili bir gelişme yaşandı.

20 DAKİKA KALBİ DURMUŞTU

VÜCUDUNDA YARALAR ÇIKTI

20 dakika kalbi duran Fatih Ürek'in uyandığında nasıl tepki vereceği merak konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yoğun bakımda uyutulan Ürek'in yatmaya bağlı olarak vücudunda yaraların meydana geldiği ortaya çıktı.