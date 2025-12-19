Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında son gelişme: Bitkisel hayata mı geçti?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

FATİH ÜREK'İN SON DURUMU NE?

Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Günlerdir uyutulan Fatih ürek'in kalbi iyi olsa da beyninde hasar olabileceği gündemdeydi...

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR"

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin menajerinden açıklama gelmişti.Açıklamada; ''Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz" denilmişti.

FATİH ÜREK'iN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ SON GELİŞME

Özlem Gürses, YouTube kanalında Ürek'in son durumuna ilişkin detayları paylaşarak, ünlü sanatçının bir çeşit bitkisel hayatta olduğunu belirtti.

Gürses'in Ürek'e ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Fatih Ürek uzunca bir zamandır yoğun bakımda… Uyanması bekleniyordu. Kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı söyleniyor. Ancak uzun süredir yatar pozisyonda olması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Hayati fonksiyonlarını artık tek başına sürdüremiyormuş. Bir çeşit bitkisel hayat gibi anlıyorum. Çok üzücü hakikaten. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim”



