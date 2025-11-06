Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Durumu kritik olan Fatih Ürek'in sağlığındaki yeni gelişme, ailesini ve sevenlerini umutlandırdı. 22 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçının, kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi. Bu hareketin iyileşme belirtisi olup olmadığı yolundaki sorunların cevabını ise Prof. Dr. Osman Müftüoğlu verdi.