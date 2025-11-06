Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Kalp krizi geçirmesinin ardından, tam 22 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumunda sevindirici bir gelişme yaşandı. Dr. Osman Müftüoglu, Ürek'le ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.
Sanatçı Fatih Ürek kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi durduğu belirtilen Ürek'in entübe edildiği ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirilmişti.
Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin şu resmi açıklama paylaşılmıştı:
"Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir."
Durumu kritik olan Fatih Ürek'in sağlığındaki yeni gelişme, ailesini ve sevenlerini umutlandırdı. 22 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçının, kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi. Bu hareketin iyileşme belirtisi olup olmadığı yolundaki sorunların cevabını ise Prof. Dr. Osman Müftüoğlu verdi.
Müftüoglu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini söyledi. Müftüoglu, "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" dedi.