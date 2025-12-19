Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

ÖZLEM GÜRSES: BİTKİSEL HAYAT GİBİ

Özlem Gürses, YouTube kanalında Ürek'in son durumuna ilişkin detayları paylaşarak, ünlü sanatçının bir çeşit bitkisel hayatta olduğunu belirtti.

Gürses'in Ürek'e ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Fatih Ürek uzunca bir zamandır yoğun bakımda… Uyanması bekleniyordu. Kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı söyleniyor. Ancak uzun süredir yatar pozisyonda olması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Hayati fonksiyonlarını artık tek başına sürdüremiyormuş. Bir çeşit bitkisel hayat gibi anlıyorum. Çok üzücü hakikaten. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim.”

"FATİH BİTKİSEL HAYATA GİRMEDİ"

Ürek'in menajeri Mert Siliv; "Fatih bitkisel hayata girmedi, durumu hala stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz" diyerek, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.