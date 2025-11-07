Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi menajeri açıkladı

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, yoğun bakım odasına girdiğini söyleyerek ilginç bir iddiada bulunmuştu.

"FATİH ÜREK GÖZ KIRPTI"

Nalan Aksoy, Fatih Ürek ile aralarında olan bir espri yaptığını ve sonrasında şarkıcının kendisine göz kırptığını ileri sürmüştü. Aksoy'un açıklamasının tamamı şöyle; "Biraz evvel yanındaydım. Fatihimle 5 dakika sohbet ettim, ben konuştum o dinledi. Aramızdaki esprilere göz kırptı."

"DURUMU AYNI"

İsmail Bayrak'ın haberine göre; Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv şarkıcının durumunun stabil seyrettiğini söyledi:

“Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar devam edeceğini Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilenler de var, olamayanlar da var. Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı.”