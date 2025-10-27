Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Açıklama geldi

15 Ekim’de rahatsızlanmasının ardından kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, yapılan müdahalelerin ardından entübe edilmişti.

"DURUMU KRİTİK SEYRETMEKTEDİR"

11 gündür hastanede tedavi gören sanatçının sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.

KORKUTAN İDDİA: “FATİH ÜREK HAYATINI KAYBETTİ"

59 yaşındaki sanatçının yoğun bakımda tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan “öldü” iddiası kısa sürede gündem oldu.

İddiaya göre, değerleri düşen Ürek’in yakınlarının hastaneye çağrıldığı öne sürüldü.

Fatih Ürek’in ablası, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı:

"FATİH YAŞIYOR"

“Fatih yaşıyor. Ölüm haberleri yanlış. Durumu stabil. Hastane açıklama yapacak. Fişi çekilmedi ya da kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih şu anda sadece Allah'a teslim.”