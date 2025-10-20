Fatih Ürek'in son durumu nedir? Açıklama geldi

Evinde geçirdiği kalp kriziyle hayata tutunan ve kalbi durduktan sonra müdahaleyle geri döndürülen 59 yaşındaki Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki kritik bekleyişi sürüyor.

Ünlü sanatçının beyninde hasar oluştuğu yönündeki iddialar sevenlerini endişelendirirken, sağlık ekibi tedaviyi titizlikle sürdürüyor.

FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçının yakın dostu İzzet Çapa, bir açıklama yaparak, "Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden yeni çıktım. Herkesin tek isteği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek. Ailesi ve dostları kapının önünde umutla bekliyor" dedi.

"İNTERNETTE DOLAŞAN HİÇBİR HABERE İNANMAYIN"

Çapa, sosyal medyada yayılan "beyin ölümü gerçekleşti" iddialarını ise kesin bir dille yalanladı:

Lütfen internette dolaşan hiçbir habere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik kritik süreci takip ediyor. Fatih'in kalbi güçlü, direnci yerinde. O 20 dakikalık süreçte beyninde olası etkiler inceleniyor, ancak henüz net bir durum yok.

"HASTANEYE GELDİĞİNDE ENTÜBE VAZİYETTEYDİ"

Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu geçen günlerde şu açıklamayı yapmıştı;

"Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz."