Fatih Ürek'in son durumu nedir? Avukatından açıklama geldi
Ekim 2025'ten bu yana yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek'ten gelen son haberler, hayranlarını bir nebze olsun umutlandırdı. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla sanatçının avukatı tarafından yapılan yeni açıklama, sürecin seyrine dair önemli ipuçları veriyor.
Ocak ayı, sanat dünyasından gelen hüzünlü ve bir o kadar da umut verici haberlerle devam ediyor. Ekranların neşeli yüzü Fatih Ürek’in, on beş Ekim tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşadığı zorlu süreçte bugün kritik bir dönemece girildi.
Kalbinin yirmi dakika boyunca durması ve sonrasında yapılan uzun süreli canlandırma müdahalesi nedeniyle beynin korunması amacıyla başlatılan uyutulma süreci, bugün itibarıyla tam üç ayı doldurdu. Kalbindeki tıkanıklığın stent ile giderilmesine rağmen, oksijensiz geçen o kritik dakikaların beyin üzerindeki etkileri nedeniyle yoğun bakımda tutulan sanatçı için bekleyiş sürüyor.
Bu belirsizliğin ortasında sanatçının avukatı Berrin Ayata tarafından yapılan açıklama, sevenlerinin yüreğine su serpti. Ayata, Fatih Ürek’in hastanedeki tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu bir seyir izlediğini belirterek, doktorların tüm tıbbi prosedürleri büyük bir titizlikle uyguladığını bildirdi.
Üç ayı geride bırakan bu mücadelede Sağlık Bakanlığı’na ve hastane çalışanlarına teşekkürlerini ileten avukat, manevi desteklerini esirgemeyen dostların varlığının bu süreçteki önemine değindi. Kısmi de olsa gelen bu olumlu sinyaller, sanatçının güçlü bünyesinin bu zorlu savaşı kazanabileceğine dair inancı yeniden tazeledi.