Fatih Ürek'in son durumu nedir? Avukatından açıklama geldi

Ocak ayı, sanat dünyasından gelen hüzünlü ve bir o kadar da umut verici haberlerle devam ediyor. Ekranların neşeli yüzü Fatih Ürek’in, on beş Ekim tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşadığı zorlu süreçte bugün kritik bir dönemece girildi.