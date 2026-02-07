Fatih Ürek'in son paylaşımı yeniden gündeme geldi

KIZ KARDEŞİ SEVİL ÜREK CENAZEDE RAHATSIZLANDI

Fatih Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze namazı sırasında fenalaştı. Ürek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ablası Sevil Ürek, "Burada onun sevenleri var. Herkese de nasip olmuyor. İnsanlar onu çok seviyor. Allah’ın rahmetine kavuştu. Biz aile olarak taşıyacağız onu, yaşatacağız. Vasiyeti var, okul mutlaka yaptıracağız. Çocuklara, hayvanlara çok önem veriyordu. Evlerinde dua eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.