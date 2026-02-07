Fatih Ürek'in son paylaşımı yeniden gündeme geldi
Aylardır yoğun bakımda mücadele eden Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Ürek'in vefatının ardından hastaneye kaldırmadan 10 gün önce yaptığı paylaşım gündem oldu.
Kendine has tarzı, neşesi ve "Hayde" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’ten bu yana hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
KIZ KARDEŞİ SEVİL ÜREK CENAZEDE RAHATSIZLANDI
Fatih Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze namazı sırasında fenalaştı. Ürek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ablası Sevil Ürek, "Burada onun sevenleri var. Herkese de nasip olmuyor. İnsanlar onu çok seviyor. Allah’ın rahmetine kavuştu. Biz aile olarak taşıyacağız onu, yaşatacağız. Vasiyeti var, okul mutlaka yaptıracağız. Çocuklara, hayvanlara çok önem veriyordu. Evlerinde dua eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.
EĞLENDİĞİ ANLARI PAYLAŞMIŞ
Son yolculuğuna uğurlanan Fatih Ürek'in Instagram hesabındaki bir detay dikkat çekti. Ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği 15 Ekim'den 10 gün önce, sahne aldığı bir geceden eğlenceli anları paylaştığı görüldü.