Fatih Ürek'in son sağlık durumu nasıl? Hastanede miras tartışması mı yaşandı?
Ünlü sanatço Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merak ediliyor. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçının durumu sevenleri tarafından yakından takip edilirken, mirasla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.
15 Ekim’de evinde kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hastaneye kaldırılmış ve uzun süren müdahalenin ardından hayata döndürülmüştü. Ürek, 20 dakikalık kalp durması sonucu entübe edilmişti. Ünlü şarkıcının sağlık mücadelesi sürerken, ailesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, canlı yayında şunları söyledi:
“Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.”
Doğan ayrıca, sanatçının yakın dostu Ayşe Kazancı hakkında da konuştu. Kazancı’nın Ürek’in evine giderek kasadaki değerli eşyaları güvence altına aldığını belirten Doğan, şunları söyledi:
“Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan.”
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Tüm bu iddiaların ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı:
“Fatih Ürek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir."