Nalan Aksoy: Fatih Ürek bana göz kırptı

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Cumartesi gecesi ailesi hastaneye çağrılan Ürek'in son durumuyla ilgili dün hastaneden yazılı bir açıklama yapılmış ve durumunun kritik olduğu söylenmişti. Hastaneye giden ailesi ve meslektaşları, Fatih Ürek için dua istemişti.

Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, dün yoğun bakım odasına girdiğini söyleyerek ilginç bir iddiada bulundu.

"GÖZ KIRPTI"

Nalan Aksoy, Fatih Ürek ile aralarında olan bir espri yaptığını ve sonrasında şarkıcının kendisine göz kırptığını ileri sürdü. Aksoy'un açıklamasının tamamı şöyle; "Biraz evvel yanındaydım. Fatihimle 5 dakika sohbet ettim, ben konuştum o dinledi. Aramızdaki esprilere göz kırptı."