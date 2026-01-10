Fatih Ürek'in yoğun bakımda 87. günü: Menajerinden açıklama geldi

Ürek’in son durumu hakkında bilgi veren menajeri Mert Siliv, “Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok” dedi.