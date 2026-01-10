Fatih Ürek'in yoğun bakımda 87. günü: Menajerinden açıklama geldi
Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde ikametinde ciddi bir kalp krizi geçirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, kalbi duran sanatçıyı yaklaşık 20 dakika süren yoğun bir çabayla yaşama döndürmeyi başardı. Yoğun bakımda 87. güne giren Fatih Ürek'in menajerinden yeni bir açıklama geldi.
O günün üzerinden 87 gün geçti ve yoğun bakımda tedavi gören sanatçının durumunda henüz bir değişiklik olmadı.
Ürek’in son durumu hakkında bilgi veren menajeri Mert Siliv, “Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok” dedi.
Siliv, sanatçının sevenlerinden dua istedi:
“Allah’tan umut kesilmez, beklemeye devam ediyoruz. Sevenleri dualarını eksik etmesin.”