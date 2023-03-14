Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser vereceğini duyurdu

Piyanist Fazıl Say, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden etkilenenler için Paris'te Olympia salonunda konser verecek.

'Kara Toprak' adlı eserini seslendireceğini ifade eden Say, organizasyonun devlet kanalı France 2'de yayınlanacağını da dile getirdi.

Say, "Bu akşam Paris’te büyük bir 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserinde 'Kara Toprak' eserimi seslendireceğim. Paris’in Olympia salonunda dünyanın büyük pop ve klasik starlarının yer alacağı bu yardım konseri organizasyonu televizyonlarda canlı yayınlanacak. Avrupa saatiyle 20.30" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde de Serenad Bağcan ile birlikte depremden etkilenenler için başlatılan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde seyirciyle bir araya gelmişti.