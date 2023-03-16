Fazıl Say: Hüngür hüngür ağladığım, uyuyamadığım geceler oldu

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programı ile konukları ağırlamaya devam ediyor. Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları arsında piyanist-besteci Fazıl Say da vardı. Programın ilk bölümünde Fazıl Say, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili konuştu.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIĞIM GECELER OLDU"

Say, "Hüngür hüngür ağladığım, uyuyamadığım geceler oldu. Atlatılacak bir şey değil" dedi.

Paris'te düzenlenen yardım konserine katılan Fazıl Say, "Fransa ulusal kanalında pek çok sanatçının katılımıyla bir bağış organizasyonu gerçekleşti. Son gördüğüm rakam 3 milyon Euro idi. Oradaki tüm sanatçılara ve destek olanlara teşekkür ettim. UNICEF ve Birleşmiş Milletler gibi kurumların öncülüğünü yaptığı bir organizasyondu. Umarım yardımlar doğru yerlere ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"ONUN OĞLU OLDUĞUM İÇİN HEP GURUR DUYACAĞIM"

Geçtiğimiz yıl babası Ahmet Say'ı kaybeden Fazıl Say, "Sosyal ve toplumsal olaylara duyarlılığımda babamın payı yüzde 100'dür. Babam beni çok iyi yetiştirdi. Çok farklı bir baba - oğul ilişkimiz vardı. Onun oğlu olduğum için hep gurur duyacağım" diye konuştu.

"İYİ BİR ŞEY ÇIKARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhuriyet'in 100. yılı için yapacağı beste hakkında da konuşan müzisyen, "İzmir Belediyesi'nin babası olduğu bir fikir. 'Ben buradan iyi bir iş çıkarmaya çalışırım' dedim ama önce iyi bir şiir bulmamız lazım. Bir şairimizin bir şiirine rastladım ve not ettim: 'Bu 100 yıl marşı olabilir' dedim. Ayten Mutlu idi bu şairimiz. Ayten hanım ile uzun uzun konuştuk. Büyük bir iştahla çalıştım. İyi bir şey çıkardığımı düşünüyorum. Belki birkaç tane 100'üncü yıl marşımız olacak. Hangisi en çok tutanı olacak bilemiyorum" dedi