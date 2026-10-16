Fazıl Say'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz yıl flüt sanatçısı Aslıhan And Say ile dünyaevine girmişti.

ÜNLÜ PİYANİSTTEN PAYLAŞIM

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü piyanistten bu kez evliliklerinin dönümüne özel bir paylaşım geldi.

Fazıl Say, eşiyle düğünlerinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak evliliklerinin birinci yıl dönümünü romantik ifadelerle kutladı.

"ÇOK SAKİN"

Say, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Müzikle, sevgiyle, içtenlikli bir aşkla dolu bir öykü bu; aynı zamanda çok sessiz ve çok sakin… Biz güzel yaşıyoruz kendi dünyamızda. Düğün fotoğraflarıydı, şuydu buydu; hiçbirinin şatafatına ihtiyaç duymadan geldik bugünlere, şimdi yıl dönümümüz… Hiçbir zaman gösterişe ihtiyaç duymamış, hep gerçeği aramış, acımasız aynalarla yüzleşmiş hayatlardan geliyoruz.

Ahhh, şu tuhaf çağda hem de; seveni sevmeyeni, işte malum dünya… Biz 'biziz' ama. Olduğumuz, bildiğimiz, hayattan öğrendiğimiz gibi biziz… Bir de müzik yaparken uçuşan sesler, sevgiler, hayaller ve umutlar bizim asıl evimiz, odağımız; ilk ve hep buluşmamız. Bizim sevgimiz birbirimizi anlamamız ve birbirimize benzememiz; birbirimizi tamamlamamız bazen, bazen sahip çıkmamız… Benzer yaralar, benzer deşikler, benzer tünellerden çıkmamız, benzer dertler, dert camiaları! Yani malum; hayat tabii ki bir düğündür.

Biz sesleriz, 'ses'iz. Anlayanımız da vardır. Ve asıl; çok güzel ailelerin çok güzel yetiştirdiği büyümüş çocuklarız. Nice senelere. Nice büyüyen ailelere… Büyük müzik ruhlarına ve güzel bir evrene…