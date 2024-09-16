Fazıl Say'dan Miss Turkey birincisine destek: Güzellik göreceli bir şey
Piyanist Fazıl Say, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi oldu.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.
Piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere tepki göstererek Miss Turkey birincisi İdil Bilgin'e destek verdi.
Say'ın paylaşımı şu şekilde:
"Bunca tartışma, hakaret, linç vs.
Bir genç kıza bunca yazılana açıkçası sonunda üzüldüm biraz.
Miss Turkey; İdil hanım… Bir doktor, Koç Üniversitesi mezunu, değerli bir diplomatın kızı.
Böyle gayet sade bir fotoğraf,
Hiçbirimizin konusu 85 milyonluk ülkenin en güzeli olamaz, çünkü güzellik göreceli bir şey.
Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi, ve medyaya servis edilen kötü fotoğrafın vasat bir hakem ve canlı yayınlarda pot kırma rekorcusu Ahmet Çakar’ı bile “güzel”likle umutlandıran sonuçları gibi…)))
Saldırı yazıları bazen güldürdüyse de, bir insanı üzdüğünü ve haksızca olduğunu bilmiyor değiliz
Soru şu?
Niye hiç bir şeyi pozitif tarafından almıyoruz? Niye bardağın dolu tarafına da bakmak istemiyoruz?"