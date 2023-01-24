Fazıl Say'dan Şahmaran dizisi ile ilgili yorum var

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisi ile ilgili yorum yaptı. Say, diziyi beğenmediğini açıkladı ve 10 üzerinden 1 puan verdi. (Bu yazının ardından Şahmaran hikayesi nedir? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

"Böyle Şahmaran mı olur"

Say, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde “oğlan kızı nasıl götürür”e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan, bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytingtinizden. On üzerinden bir! Hadi öptüm bye!"