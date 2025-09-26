Fazıl Say'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And, bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.

"AŞK SEVGİYE AKAR"

Çift, sosyal medyada el ele tutuştukları bir fotoğraf yayımladı ve paylaşımın altına şu notu düştü; "Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar; hepsinin ruhu müziğe, hayata, umutlara, hayallere ve ortak bir yaşam sevdasına akar. Aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar… Aksın hep… Aslıhan ile, Temmuz 2025."