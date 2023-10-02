Feci kazada yaralanan Sergen Deveci: Kimsenin aklı kalmıyor zaten

Amasya'nın Merzifon ilçesinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Sergen Deveci, tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

"IŞIK GİDİP GELMEDİ, KARANLIK YANİ O AN"

Sergen Deveci, katıldığı bir etkinlikte geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasını şöyle anlattı: "Sağlık durumun gayet iyi. Hareketliyim, rahatım yani şu an. Kimsenin de aklı kalmasın, aklı da kalmıyor zaten. Işık gidip gelmedi. Karanlık yani o an. O bence gerçek olmayabilir. Yok gidiyorum da bir ışık beyaz bana gel dedi falan da. Bir kez daha yaşarsam daha dikkatli bakacağım bunlara. Şaka bir yana herkesin kendi tercihi tabii ne diyelim?"

UMUDUNU HİÇ KAYBETMEDİ

32 yaşındaki tiyatrocu, 44 gün sonra tedavi gördüğü Kocaeli Romatem Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden yürüyerek çıkmıştı. Doktorların "Bir yıldan önce ayağa kalkamayabilir" dediği oyuncu, robotik rehabilitasyon ile yoğun fizyoterapi seansları sayesinde kendi doktorunu dansa kaldıracak kadar iyileşme gösterdi.

"BOYNUMUN KIRILDIĞINI SÖYLEYEBİLİYOR OLMAM BİLE BİR MUCİZE"

Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Deveci, kaza anı ve sonrasını şu sözlerle anlatmıştı:

Turnedeyiz, her fırsatta uyuyoruz. Ben de araçta uyurken, bir ses duydum; merak ettim ayağa kalktım. Tam o anda çarpışmışız. Ayakta olduğum için kafamı yukarı çarpmışım ve boynumu kırmışım. Çok ilginç, bir insanın boynunun kırılması ve hâlâ bunu söyleyebiliyor olması. Bence mucize. Boynunuz kırıldığında bir şeyler yok oluyor. İlk başta bende de öyle oldu, büyük bir sessizlik, sonra geri geldim. Boynum kırıldığında omuriliğim zarar görmüş. Ben bunu bilmiyordum tabii, müthiş bir hissizlikle uyanmıştım. Önce ayağıma bir şey girdi zannettim. O yüzden hissetmiyorum sanıyordum. Meğer o sıra omuriliğim zedelenmiş. En azından ayağımda yaralanma yok, sağlam diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. O sırada ben ayaklarımın hakimiyetini kaybetmiştim ve hastaneye kaldırılmışım. Kazadan sonra ilk uyandığımda ilk götürüldüğüm hastanedeydim. Uzun bir süre geçmişti. İşte o benim gidip gelme hikayem, aslında beni hastaneye kaldırmışlar. Elim kolum bağlanmış, acayip sırtım kaşınıyordu. Hemşireye yalvardım 'Ne olur sırtımı kaşıyabilir miyim?' diye. Onlar da omurgam daha fazla zarar görmesin diye elimi kolumu sabitlemişler tabii.