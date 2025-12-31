Fedon bu kez kara düştü
Bodrum'un masmavi sularıyla özdeşleşen ve her yaz "denize ilk atlayan isim" olarak mevsimi başlatan Fedon, bu kez ezberleri bozarak 2026 yılını Kars'ın dondurucu soğuğunda karşıladı.
Yıllardır Bodrum'da denize atlayarak yaz sezonunu açmasıyla akıllarda yer edinen şarkıcı Fedon, bu kez alışılmışın dışında bir görüntü verdi.
2026 DİLEKLERİNİ DİLE GETİRDİ
Fedon, kendisini karlar üzerine atarken sahne alacağı Kars Sarıkamış'ta 2026'dan temennilerini dile getirdi.
"VE BEN KARIN ÜZERİNE DÜŞÜYORUM"
Fedon; "2026, tüm dünyaya ve ülkeme dostluk, barış ve huzur getirsin. Kar sezonu başladı ve ben karın üzerine düşüyorum" dedi.