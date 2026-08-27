Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci

Fenerbahçe’nin 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alması, sarı-lacivertli camiada büyük bir coşkuyla karşılandı. Devler Ligi'ne dönüşün garantilenmesinin ardından sanat ve cemiyet hayatının ünlü Fenerbahçeli isimleri, tarihi zaferi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Elele Online

Elele Online
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Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci - Resim : 1

enerbahçe, 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne kaldı. Fenerbahçeli ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı.

Barış Kılıç

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Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci - Resim : 2

İlker Kaleli

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Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci - Resim : 3

Taner Rumeli

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Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci - Resim : 4

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