Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci
Fenerbahçe’nin 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alması, sarı-lacivertli camiada büyük bir coşkuyla karşılandı. Devler Ligi'ne dönüşün garantilenmesinin ardından sanat ve cemiyet hayatının ünlü Fenerbahçeli isimleri, tarihi zaferi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
1 / 7
enerbahçe, 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne kaldı. Fenerbahçeli ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı.
Barış Kılıç
2 / 7
İlker Kaleli
3 / 7
Taner Rumeli
4 / 7
Eser Yenenler