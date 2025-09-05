Fenomenleri geçti: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba etkileşimde zirvede
Geçtiğimiz sezon "Uzak Şehir" dizisiyle reytinglerde zirveden inmeyen başarılı oyuncu Ozan Akbaba, sosyal medya etkileşimiyle de gündeme oturdu.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", yeni sezonuyla 15 Eylül'de ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada fırtınalar estiriyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2 milyon takipçili Instagram hesabından Ağustos ayında yaptığı tek bir paylaşım, kısa sürede 600 bin beğeniye ulaştı. Bu paylaşımla yüzde 29,1'lik şaşırtıcı bir etkileşim oranı yakalayan Akbaba, birçok sosyal medya fenomenini geride bırakarak rekor kırdı.
Sadece bir ayda 100 bine yakın yeni takipçi kazanan Ozan Akbaba, hem dizideki başarılı performansı hem de sosyal medyadaki bu yükselişiyle 2025 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.