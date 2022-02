Fenty bebek yolda! Rihanna, ASAP Rocky ile ilk çocuğunu bekliyor

Herkes ondan bir albüm beklerken Rihanna'nın başka bir projesi olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi ASAP Rocky anne baba oluyor! Rihanna hamile olduğunu, ASAP Rock ile birlikte New York'ta çekilen fotoğraflarla açıkladı.

Ünlü şarkıcı ve Fenty Beauty markasının kurucusu Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile Cuma günü New York'ta ele ele yürürken görüntülendi. Çekilen fotoğraflarda Rihanna'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Rihanna, uzun pembe Chanel markalı bir palto giyerek büyüyen karnını ilk kez gösterdi. Fotoğrafları çeken ünlü moda fotoğrafçısı Miles Diggs, Instagram hesabından "SHE IS!" başlığıyla Rihanna'nın hamile olduğu haberini paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miles Diggs (@diggzy)'in paylaştığı bir gönderi

Çift karda yürürken el ele tutuşup birbirlerine gülümserken fotoğraflandı. Şarkıcı, karnını göstermenin yanı sıra, düşük belli kot pantolonu ve renkli değerli taşlara sahip uzun bir altın kolye ile görünümünü süsledi. Ayrıca, ASAP Rocky, bir röportajında Rihanna'yı "hayatının aşkı" olarak nitelendirdi. Rihanna, Mart 2020'de bir röportajında önümüzdeki 10 yıl içinde üç ya da dört çocuk sahibi olmak istediğini de açıklamıştı.