Usta isim Ferdi Atuner'den acı haber geldi.

Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören usta sanatçı, İstanbul Bahçelievler'deki evindehayata veda etti...

FERDİ ATUNER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

USTA SANATÇI FERDİ ATUNER KİMDİR?

Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944’te Erzincan’da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema dünyasında uzun yıllar aktif olarak yer alan sanatçı, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi kadrosunda da görev yaptı. Kariyeri boyunca Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahne alan Atuner, pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı. Sanatçının ismi bazı yapımların jeneriklerinde ise zaman zaman “Ferdi Altuner” şeklinde hatalı olarak yer aldı.

OYUNCUNUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ferdi Atuner, kariyeri boyunca tiyatrodan televizyona uzanan geniş bir yelpazede pek çok projede yer aldı. Özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı Olacak O Kadar skeçleri sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Atuner, televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda üstlendiği rollerle ekranlarda izleyici karşısına çıktı. Bu projelerdeki performanslarıyla Türk televizyonunun tanınan karakter oyuncuları arasında yer aldı.

“MEKANIN CENNET OLSUN USTA...”

Acı haberi Süha Uygur duyurdu. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ferdi Atuner ustamızda ardından iyilikler ve güzellikler bırakıp bizlere veda etmiş. Seni her zaman sevgi ve saygıyla anacağım. Mekanın cennet olsun usta…” ifadelerini kullandı.