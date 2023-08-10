Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum

Kendisine şantaj yapmakla suçladığı eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, ismini henüz açıklamadığı ve Sivaslı olduğunu söylediği biriyle evlenmeye hazırlanıyor.

TUĞÇE TAYFUR: SİVAS NÜFUSA +1 YAZIN GELİYORUM

Müstakbel eşiyle nikâh işlemleri için vesikalık fotoğraf çektiren Tuğçe Tayfur, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı.

NİKAH HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Nikâh için hazırlıklara başlayan Tuğçe Tayfur, o anları da sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.

