Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum
Eski nişanlısı Burak Kalfa ile dava sürecinde olan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile olaylı nişanlılık dönemi geçirmiş ve yollarını ayırmıştı. Tayfur, kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanıyor.
Kendisine şantaj yapmakla suçladığı eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, ismini henüz açıklamadığı ve Sivaslı olduğunu söylediği biriyle evlenmeye hazırlanıyor.
TUĞÇE TAYFUR: SİVAS NÜFUSA +1 YAZIN GELİYORUM
Müstakbel eşiyle nikâh işlemleri için vesikalık fotoğraf çektiren Tuğçe Tayfur, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı.
NİKAH HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Nikâh için hazırlıklara başlayan Tuğçe Tayfur, o anları da sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.