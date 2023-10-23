Ferhat Göçer'den Icardi paylaşımı: Ameliyat ederim, şarkı söylerim

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından asıl mesleği doktorluk olan sanatçı Ferhat Göçer, futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi.

"Dönsün sahalara yeter ki"

Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sakatlandı. Futbolcunun ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda kanama olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medyada bir kullanıcı, "Icardi için OHAL ilan edilip Ferhat Göçer dahil bütün doktorlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne intikal etmeli" yazdı.

Ferhat Göçer de tweeti alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Göreve hazırım… Ameliyat ederim, şarkı söylerim… Amigoluk, tribün liderliği, başkanlık, doktorluk, ne iş olsa yaparım… Dönsün sahalara yeter ki…"