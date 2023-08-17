Ferhat Göçer'in büyük gururu: En iyi 10 üniversiteden birini kazandı!

Ferhan Göçer'in 17 yaşındaki oğlu Can büyüdü üniversiteli oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaşadığı büyük mutluluğu şu sözlerle anlattı:

'NASIL GURUR, NASIL BİR MUTLULUK ANLATAMAM SİZLERE'

Ünlü şarkıcı, 'Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL‘i ( University College London) kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler' notunu düştü.