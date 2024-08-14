‘Ferhunde Hanımlar’ın 'Müjgan’ıydı... Hülya Gülşen, karavanıyla tatil yapıyor

'Ferhunde Hanımlar' dizisiyle ekran kariyerine adım atan Hülya Gülşen, karavanı ile Balıkesir’e gitti. 58 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı.

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‘Ferhunde Hanımlar’ın 'Müjgan’ıydı... Hülya Gülşen, karavanıyla tatil yapıyor - Resim : 1

‘Ferhunde Hanımlar’ dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' karakteriyle yıldızı parlayan Hülya Gülşen son olarak Hudutsuz Secda dizinde yer aldı. 

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‘Ferhunde Hanımlar’ın 'Müjgan’ıydı... Hülya Gülşen, karavanıyla tatil yapıyor - Resim : 2

Ağustos 2022'de beyin kanaması geçiren Hülya Gülşen, ailesi ve sevenlerinin desteğiyle zor günleri geride bırakmıştı. Oyuncu güzel haberi, 'Hayat bana ikinci bir şans verdi' sözleriyle duyurmuştu.

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‘Ferhunde Hanımlar’ın 'Müjgan’ıydı... Hülya Gülşen, karavanıyla tatil yapıyor - Resim : 3

Yaklaşık iki ay süren dil eğitim programını tamamlayan Gülşen, Türkiye'ye döndü tatile çıktı. Balıkesir, Burhaniye giden usta oyuncu doğa ile iç içe bir tatil planladı.

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‘Ferhunde Hanımlar’ın 'Müjgan’ıydı... Hülya Gülşen, karavanıyla tatil yapıyor - Resim : 4

Karavanını sahile çeken Gülşen, sosyal medya hesabından renkli tatil pozlarını yayınladı.  