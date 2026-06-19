Feride Hilal Akın'dan Ece İrtem paylaşımı

Son olarak Kızılcık Şerbeti ile ekranlara gelen Ece İrtem, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

İrtem ile yıllar önce aynı dizide rol alan yakın arkadaşı Feride Hilal Akın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkes duygulandırdı.

"SON GÖREVİMDİ"

Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dün benim için, hayatımın en zor, en ağır vedalarından biriydi... Canım Ece'mi, kardeşimi son yolculuğuna uğurlarken, onun yanında olabilmek acıların en büyüğü olsa da son görevimdi."

"Şimdi bakıyorum da, herkes ne çok seviyormuş onu... İçimden hep aynı cümle geçiyor: Keşke yaşarken bu kadar sevildiğini, fark edildiğini bilseydi. O hep fark edilmek için çabaladı, şimdiyse arkasından herkes sevgisini haykırıyor. Keşke bazı şeylerin değerini onlar hayattayken bilsek, keşke her şey böyle bittikten sonra değil de yaşarken gösterilseydi o sevgi..."