Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Kanal D Haber’in sevilen spikeri Merve Dinçkol ve oyuncu/şarkıcı eşi Feyyaz Şerifoğlu, bugün magazin dünyasına heyecan verici bir haber daha verdi. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla duyuran ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.
Kanal D Haber’in başarılı spikeri Merve Dinçkol ve eşi Feyyaz Şerifoğlu, bugün (27 Mart 2026) Nişantaşı’nda objektiflere yansıyarak bebeklerinin cinsiyetini resmen açıkladılar.
Temmuz 2025’te dünyaevine giren ve geçtiğimiz Şubat ayında bebek beklediklerini "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla duyuran ünlü çiftten beklenen müjde geldi.
Rutin doktor kontrollerinden çıkan çift, heyecanlarını şu sözlerle paylaştı:
Merve Dinçkol, bir kız bebek beklediklerini müjdeledi.
Bir aksilik olmazsa bebeğin Ağustos 2026'da dünyaya gelmesi bekleniyor.nÇift, isim konusunu henüz netleştirmediklerini, şu an için en önemli şeyin bebeğin sağlığı olduğunu belirtti.
Hamilelik süreci hakkında konuşan Merve Dinçkol, eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle ilk 1.5 ay oldukça zorlu geçti. Feyyaz, adeta bir bakıcı gibi bana yardım etti, en büyük destekçimdi."
Feyyaz Şerifoğlu ise babalık heyecanını, "Doktor kontrolünden çıktık, çok heyecanlıyız. Merve'yi rahat ettirmek için elimden geleni yapıyorum" sözleriyle dile getirdi.