Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol düğünden yeni kareler paylaştı: "Unutulmaz bir gündü.. Bir rüya gibiydi.."

Çiftin aşk hikayesi, geçen yıl temmuz ayında çıktıkları İtalya tatilinde unutulmaz bir evlenme teklifiyle taçlanmıştı. Şerifoğlu, o anları şu sözlerle anlatmıştı:

“Yüzük ucu ucuna yetişti. Amalfi, Positano, Capri derken gezinin son gününe kadar edemedim. En sonunda Capri'de 800 metre merdiven tırmanıp, gömleği çıkarıp perişan halde teklif ettim. O heyecanı hayatım boyunca unutamam.”