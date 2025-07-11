Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol düğünden yeni kareler paylaştı: "Unutulmaz bir gündü.. Bir rüya gibiydi.."
Kanal D haberin başarılı spikeri Merve Dinçkol ve oyuncu sevgilisi Feyyaz Şerifoğlu geçtiğimiz haftalarda evlendi. Şimdilerde Yunanistan'da balayında olan çift, düğünden yeni karelerini takipçileri ile paylaştı.
"Camdaki Kız" dizisindeki Sedat Koroğlu karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdi.
Uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftin düğününde duygusal anlar yaşandı.
Çiftin aşk hikayesi, geçen yıl temmuz ayında çıktıkları İtalya tatilinde unutulmaz bir evlenme teklifiyle taçlanmıştı. Şerifoğlu, o anları şu sözlerle anlatmıştı:
“Yüzük ucu ucuna yetişti. Amalfi, Positano, Capri derken gezinin son gününe kadar edemedim. En sonunda Capri'de 800 metre merdiven tırmanıp, gömleği çıkarıp perişan halde teklif ettim. O heyecanı hayatım boyunca unutamam.”
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen düğün törenine gelin ve damadın aileleri ile yakın dostları katıldı. Nikah anında yaşanan duygusal bir olay ise dikkat çekti: Nikah memuru, Merve Dinçkol'e 2018 yılında kaybettiği babasının adını sorunca salonda duygusal anlar yaşandı.