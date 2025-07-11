Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol düğünden yeni kareler paylaştı: "Unutulmaz bir gündü.. Bir rüya gibiydi.."

Kanal D haberin başarılı spikeri Merve Dinçkol ve oyuncu sevgilisi Feyyaz Şerifoğlu geçtiğimiz haftalarda evlendi. Şimdilerde Yunanistan'da balayında olan çift, düğünden yeni karelerini takipçileri ile paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol düğünden yeni kareler paylaştı: "Unutulmaz bir gündü.. Bir rüya gibiydi.." - Resim : 1

"Camdaki Kız" dizisindeki Sedat Koroğlu karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdi.

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol düğünden yeni kareler paylaştı: "Unutulmaz bir gündü.. Bir rüya gibiydi.." - Resim : 2

Uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftin düğününde duygusal anlar yaşandı. 

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol düğünden yeni kareler paylaştı: "Unutulmaz bir gündü.. Bir rüya gibiydi.." - Resim : 3

Çiftin aşk hikayesi, geçen yıl temmuz ayında çıktıkları İtalya tatilinde unutulmaz bir evlenme teklifiyle taçlanmıştı. Şerifoğlu, o anları şu sözlerle anlatmıştı:

“Yüzük ucu ucuna yetişti. Amalfi, Positano, Capri derken gezinin son gününe kadar edemedim. En sonunda Capri'de 800 metre merdiven tırmanıp, gömleği çıkarıp perişan halde teklif ettim. O heyecanı hayatım boyunca unutamam.”

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol düğünden yeni kareler paylaştı: "Unutulmaz bir gündü.. Bir rüya gibiydi.." - Resim : 4

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen düğün törenine gelin ve damadın aileleri ile yakın dostları katıldı. Nikah anında yaşanan duygusal bir olay ise dikkat çekti: Nikah memuru, Merve Dinçkol'e 2018 yılında kaybettiği babasının adını sorunca salonda duygusal anlar yaşandı.  