Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'dan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol, hayranlarını sevindiren müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duygusal bir kareyle duyurdu. Temmuz 2025'te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren çift, ilk bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Kanal D’nin başarılı spikeri Merve Dinçkol ve ‘Camdaki Kız’ dizisindeki Sedat rolüyle hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu, evliliklerini bir bebek haberiyle taçlandırdı.
Temmuz 2025’te sadeliğiyle göz kamaştıran bir törenle dünyaevine giren çiftten gelen bu müjde, hayranları arasında büyük heyecan yarattı.
Bebek müjdesini Instagram hesabından duyuran Merve Dinçkol, heyecanla beklenen o detayı da paylaştı. Çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi
Henüz ismi açıklanmayan minik prensesin gelişi şimdiden merak konusu oldu.