Feyza Civelek: 3 dayımı ve 50'den fazla arkadaşımı kaybettim!

Önce 'Adını Feriha Koydum' dizisi sonra da 'Kızılcık Şerbeti'yle adından söz ettiren Feyza Civelek geçtiğimiz gün bir AVM çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Civelek, Hatay depreminin üzerinde bıraktığı etkiyi anlattı.

"HATAY'A GİTTİM VE KENDİ EVİMİ BİLE TANIYAMADIM"

Hatay depreminde 3 dayısını ve 50'den fazla arkadaşını kaybettiğini belirten oyuncu "Çok acıydı, bu yaz Hatay'a gittim ve kendi evimi bile tanıyamadım. İçler acısı bir durum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğim" dedi.

"ÇOK ACIMASIZ DAVRANIYORLAR"

1,5 ayda 21 kilo veren genç oyuncu “Sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıyorlar, psikolojik şiddete uğruyoruz. Ben kiloluyken bana da travmatik yorumlar yapılıyordu. Bazen insanlar, karşısındakilerin psikolojisini hiç düşünmeden davranıyor" demişti.

"MİDE AMELİYATI GEÇİRMEDİM"

26 yaşındaki oyuncu, "İstemek başarmanın yarısıdır. Mide ameliyatı geçirmedim, sporla zayıfladım. 58 kiloyum. Görenler başta tanıyamıyor, sonra bakan bir daha bakıyor. Ondan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.