Feyza Civelek'ten Doğukan Güngör paylaşımı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve testleri pozitif çıkan Doğukan Güngör, 4 sezondur başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkartıldı. Dizide yengesini oynayan Feyza Civelek'ten paylaşım gecikmedi.

Feyza Civelek'ten Doğukan Güngör paylaşımı

Oyuncu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Güngör'e yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR DİZİDEN ÇIKARILDI

Sonuçların ardından kanal yönetimi Güngör'ü yıllardır başrolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nden çıkardı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli olduPlusKızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

FEYZA CİVELEK'TEN PAYLAŞIM 

4 sezondur annesinin senaristliğini yaptığı Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' rolünü oynayan Feyza Civelek, Doğukan Güngör'ün vedasının ardından sessiz kalmadı.Feyza Civelek'ten Doğukan Güngör paylaşımı - Resim : 2

"SENİNLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİYDİ" 

Sosyal medya hesabından Doğukan Güngör ile bir karesini yayınlayan Civelek, "Kızılcık Şerbeti'nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi. Her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı.Feyza Civelek'ten Doğukan Güngör paylaşımı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör'den basın açıklamasıMagazinKızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör'den basın açıklaması

 