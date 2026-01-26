Feyza Civelek'ten Doğukan Güngör paylaşımı

Oyuncu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Güngör'e yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR DİZİDEN ÇIKARILDI

Sonuçların ardından kanal yönetimi Güngör'ü yıllardır başrolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nden çıkardı.

FEYZA CİVELEK'TEN PAYLAŞIM

4 sezondur annesinin senaristliğini yaptığı Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' rolünü oynayan Feyza Civelek, Doğukan Güngör'ün vedasının ardından sessiz kalmadı.

"SENİNLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİYDİ"

Sosyal medya hesabından Doğukan Güngör ile bir karesini yayınlayan Civelek, "Kızılcık Şerbeti'nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi. Her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı.