Fikret Orman ile aşk yaşayan Güzide Duran'dan tatil pozları
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilişkisiyle gündemde olan eski manken Güzide Duran, tatilinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.
1 / 5
Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan iki çocuk annesi Güzide Duran, bir süredir Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la aşk yaşıyor.
2 / 5
Emekli manken, tatilinden sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf ve video paylaşımları yaparak takipçilerini, tatiline ortak ediyor.
3 / 5
Ünlü isim, son olarak yaptığı yeni tatil paylaşımıyla dikkat çekti.
4 / 5
Kimonosuyla poz veren Duran'a beğeni ve yorum yağdı.