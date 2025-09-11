Fikret Orman ile aşk yaşayan Güzide Duran'dan tektaşlı poz
İş insanı Adnan Aksoy ile boşanma sürecini sürdüren Güzide Duran’ın, eski Beşiktaş yöneticisi Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirmişti. Ünlü modelden iddiaları alevlendiren bir hamle geldi. Duran'ın son paylaşımında parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı.
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan eski manken Güzide Duran, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Duran, birkaç aydır Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor.
Fikret Orman'ın, daha boşanmadan sevgilisine evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. Güzide Duran'ın, boşandıktan kısa bir süre sonra da Fikret Orman ile hayatını birleştireceği iddiası basına yansıdı.
Güzide Duran, sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Adnan Aksoy'dan boşanma sürecinin zorlu geçtiğini belirtmişti. Duran; "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum" demişti.
Duran, sosyal medya hesabında peş peşe yeni pozlarını paylaştı.