Fikret Orman ve Güzide Duran aşkı belgelendi

Bir dönemin ünlü mankenlerinden Güzide Duran ve iş insanı Adnan Aksoy, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, iki çocukla taçlandırdıkları evliliklerini geçtiğimiz yıl karşılıklı açtıkları boşanma davasıyla sonlandırma sürecine girmişti.

Kısa süre önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılan ancak bu iddiaları, “Hayatımda kimse yok” sözleriyle yalanlayan Güzide Duran, bu kez Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile görüntülendi.

Boğaz manzaralı bir restoranda yemek yerken kameralara yakalanan çiftin, ilişkisi böylece ortaya çıktı.

Kısa bir süre sonra Duran, Fikret Orman’ın yanına dönerken, Orman elindeki güllerle Duran’a jest yaptı. Duran’ın “Aşkım” diyerek teşekkür ettiği anlar objektiflere yansırken, ikili sorulara yanıt vermeden araçlarına binip mekândan ayrıldı.

Çift, ertesi gün Bebek’te el ele görüntülendi. Önceki güne kıyasla daha rahat tavırlar sergileyen ikili, bu kez görüntülenmekten çekinmedi.

Fotoğraf- 2. sayfa Akif Yaman

Bu görüntülerin ardından boşanma süreci devam eden eski eşi Adnan Aksoy, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı:

“Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez! Boşanma davamız devam etmekte ve hâlâ soyadımı taşımaktadır. Bu aymazlık sadece evlilik birliğine değil, çocuklarına da ihanettir. 'İyi anne, iyi eş' söylemleriyle bu yaşam biçimini maskeleyen bu şahsiyetin gerçek yüzü artık ortadadır. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum.”