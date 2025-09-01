Fikret Orman'la aşk yaşayan Güzide Duran'ın parmağındaki alyans dikkat çekti

Bu görüntülerin ardından boşanma süreci devam eden eski eşi Adnan Aksoy, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yapmıştı:

“Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez! Boşanma davamız devam etmekte ve hâlâ soyadımı taşımaktadır. Bu aymazlık sadece evlilik birliğine değil, çocuklarına da ihanettir. 'İyi anne, iyi eş' söylemleriyle bu yaşam biçimini maskeleyen bu şahsiyetin gerçek yüzü artık ortadadır. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum.”