Fikret Orman'la aşk yaşayan Güzide Duran'ın parmağındaki alyans dikkat çekti
Uzun süren boşanma süreciyle gündemden düşmeyen eski manken Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Son olarak Duran'ın Instagram pozundaki alyans detayı dikkat çekti. Bu pozun ardından 'Güzide Duran ve Fikret Orman evleniyor mu?' soruları akıllara geldi.
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan eski manken Güzide Duran, iş insanı Fikret Orman ile yaşadığı aşkla konuşuluyor.
İkili, geçtiğimiz aylarda basın mensupları tarafından el ele görüntülenerek ilişkilerini ilan etmişti.
Bu görüntülerin ardından boşanma süreci devam eden eski eşi Adnan Aksoy, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yapmıştı:
“Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez! Boşanma davamız devam etmekte ve hâlâ soyadımı taşımaktadır. Bu aymazlık sadece evlilik birliğine değil, çocuklarına da ihanettir. 'İyi anne, iyi eş' söylemleriyle bu yaşam biçimini maskeleyen bu şahsiyetin gerçek yüzü artık ortadadır. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum.”
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.